В Юрьев-Польском направлено в суд уголовное дело о растрате чужого имущества. Завершено...

В Юрьев-Польском направлено в суд уголовное дело о растрате чужого имущества.Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя одного из местных сёл. Мужчина обвиняется в растрате.В начале августа текущего года в дежурную часть полиции обратился житель Владимира. Мужчина пояснил, что по пути на дачу у него сломался автомобиль. В момент поломки к нему подошел местный житель и предложил помощь в ремонте. Вместе они отогнали сломанный автомобиль к дому помощника, купили запчасти и обсудили примерную дату окончания ремонта. Потерпевший в назначенный день вернулся за автомобилем, но ни его, ни мужчины не обнаружил.Сумма ущерба составила более 35 000 рублей. Потерпевший смог описать подозреваемого и указал место, куда транспортировали авто. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника. Он свою вину признал и пояснил, что автомобиль потерпевшего продал знакомым за 7 000 рублей, а вырученные деньги потратил.В ходе расследования уголовного дела полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com