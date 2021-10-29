Синоптики обещают, что в 30 и 31 ноября осадков не будет.

Во Владимирской области в грядущие выходные потеплеет до +13 градусов. Метеорологи обещают ясную и солнечную погоду. Между тем в пятницу 29 октября температура не поднимется выше 6-8 градусов. С 15.00 до 17.00 возможен дождь.Синоптики обещают, что в 30 и 31 ноября осадков не будет.Скорость порывов юго-западного ветра будет составлять 2-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 755-758 миллиметров ртутного столба.