В Киржачском районе осуждена бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское за...

В Киржачском районе осуждена бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское за незаконную рубку лесных насажденийВынесен приговор 37-летней бывшей главе администрации сельского поселения Кипревское. Она признана судом виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года в связи с ложно понятыми интересами службы глава администрации под видом выполнения работ по расчистке и планировке территории заключила с индивидуальным предпринимателем договор на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка.После заключения договора в нарушение законодательства о заготовке древесины женщина выдала коммерсанту разрешение на вырубку лесных насаждений на участке, подлежащем благоустройству. В результате противоправных действий чиновницы незаконно вырублено более 70 деревьев, администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более 2,3 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала.С учетом всех обстоятельств суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишил ее права 2 года занимать государственные и муниципальные должности, сообщает пресс-служба СУ следственного комитета РФ по Владимирской области.Фото: Pexels.com