Владимирский регион наращивает темпы вакцинации против коронавируса. Полный курс прошли 351 тысяча 286 человек. Активнее начала прививаться молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Но до плана,

Владимирский регион наращивает темпы вакцинации против коронавируса. Полный курс прошли 351 тысяча 286 человек. Активнее начала прививаться молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. Но до плана, поставленного Минздравом, все равно далеко. Иммунизировать нужно почти 900 тысяч жителей. В облздраве говорят, что прививочные пункты работают сейчас не в полную мощность. В день в области