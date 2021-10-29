Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовные дела в отношении членов организованного...

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовные дела в отношении членов организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств.Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан России и Украины, которые обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.Следствием установлено, что с октября 2018 года по июнь 2020 года обвиняемые на территории частного дома в Александровском районе Владимирской области создали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Изготовленные вещества с помощью тайников передавались оптовым курьерам, которые доставляли их в различные субъекты РФ.Деятельность преступной группы осуществлялась в условиях конспирации, связь с организатором и кураторами осуществлялась посредством сайтов теневого сегмента сети «Интернет», сим- карт, оформленных на подставных лиц, а также анонимных мессенджеров, расчеты осуществлялись с использованием виртуальных платежных систем.Полиция выявила 6 членов группы, из которых четверо выполняли роли, связанные с изготовлением наркотиков, а двое являлись оптовыми курьерами. Из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов готового наркотика, а также химические вещества, из которых преступники могли изготовить свыше 50 килограммов наркотического средства.Двое членов группы заключили с полицией соглашение, помогли изобличить остальных участников, рассказали о неизвестных правоохранительным органам эпизодах преступной деятельности. Их дела выделены в отдельное производство и будут рассматриваться в Александровском городском суде.Уголовное дело в отношении остальных соучастников направлено во Владимирский областной суд. За совершение инкриминируемых преступлений участникам преступного сообщества может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.