В рамках программы догазификации принято 8297 заявок.

Во Владимирской области в рамках программы догазификации принято 8297 заявок, из которых 4639 включены в план-график выполнения работ. До конца года коммуникации бесплатно проложат до 821 дома.«На работы по монтажу сетей внутри участков жители региона могут получить компенсацию от 40 до 90 тысяч рублей», - напомнили в Белом доме.В 2021 году в эксплуатацию введены четыре межпоселковых газопровода − в Киржачском, Юрьев-Польском, Селивановском и Александровском районах. Возможность подключиться к распределительным коммуникациям получили 6220 домовладений.В 2022 году запланировано завершение строительства ещё семи межпоселковых трубопроводов. На 32 объектах проведут проектно-изыскательские работы.«Врио губернатора обозначил «Газпрому» важную задачу подвести голубое топливо к участку под быстровозводимый инфекционный госпиталь в Камешковском районе. Александр Авдеев и Алексей Конышев договорились совместно детально проработать этот вопрос», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.