В начале ноября перепрофилируют «Областной комплексный реабилитационный центр».

В начале ноября «Областной комплексный реабилитационный центр» перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявила начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.«Надеемся, что уже в первых числах следующего месяца пациенты смогут получить квалифицированную помощь», - отметила она.При этом на 28 октября в больницах Владимирской области действует 2 315 коек для больных COVID-19. Занято - 91,4%, свободны 200 мест.«Сейчас в регионе развёрнуто максимальное количество специализированных коек за два года пандемии. Мы предпринимаем все усилия для наращивания мест. За последнюю неделю их количество увеличилось на 50. Прогноз, судя по количеству выписываемых, неблагоприятный. Ситуация на контроле, в круглосуточном режиме анализируем обстановку», - подчеркнула Светлана Григорян.Добавим, что в Белом доме обсуждается вопрос о перепрофилировании других учреждений.