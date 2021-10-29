В преддверие климатического саммита в Глазго – КС-26 – начальник управления электроэнергетики и ESG ВТБ Капитал Владимир Скляр дал прогноз о том, какие решения могут быть приняты на ..

В преддверие климатического саммита в Глазго – КС-26 – начальник управления электроэнергетики и ESG ВТБ Капитал Владимир Скляр дал прогноз о том, какие решения могут быть приняты на переговорах, и отметил, за какими инициативами стоит следить.Целый ряд стран заявит цель по достижению углеродной нейтральности к 2050-2060 годам, считает Владимир Скляр. Однако у этой цели есть ряд препятствий: нехватка юридических механизмов ее реализации, отсутствие пошаговых планов работ и их конкретной стоимости. Причем в соответствии с большинством стратегий в ближайшие 5-10 лет выбросы углерода возрастут и лишь позже начнут снижаться. ВТБ Капитал ожидает обсуждения ужесточения целей на ближайшее десятилетие в рамках национальных обязательств (NDC), что особенно важно для вектора мировой энергетики.Вероятно, будет принято решение о создании правил и юридических механизмов для международной торговли добровольными углеродными единицами, поскольку бизнес стремится достичь углеродной нейтральности. Популярность таких механизмов растет – в 2021 году объем этого рынка достигнет миллиарда долларов, а к 2030 он составит уже триллион долларов.Скляр ожидает активного обсуждения запрета на экспортные кредиты для угольных электростанций и ограничение инвестиций не только в уголь, но и в ископаемое топливо. На данном этапе только Экспортно-кредитное агентство Великобритании прекратило поддержку проектов по углю, нефти и газу, однако такие страны как Франция, Дания, Швеция и иные уже подтвердили, что последуют этому сценарию, хотя и не заявляли о конкретных датах в принятии решений. Инициатива станет глобальной, если в ходе саммита её поддержат Япония, США, Китай и другие крупные игроки на рынке.Особый интерес вызывает инициатива Global Methane Pledge, которая предполагает сокращение выбросов метана минимум на 30% к 2030 году, поскольку к ней пока не присоединились страны с самым большим объемом выбросов. На нынешних участников инициативы приходится 30% глобальных выбросов метана и 60% мировой экономики.«Серая лошадка» саммита – инициатива правительства Великобритании по остановке вырубки лесов FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) Dialogue, которую уже поддержали Индонезия, Бразилия и Малайзия. Она подразумевает создание дорожных карт во время КС-26 странами-участниками для решения проблемы обезлесения, включая прозрачность и отслеживаемость торговли древесиной и рынков сбыта.Много вопросов будет посвящено финансированию Зеленого климатического фонда (GCF) развитыми странами, так как необходимые объемы в 100 млрд долларов будут достигнуты только к 2023 году вместо изначально запланированного 2019.Объектом внимания и торга за присоединение развивающихся стран к тем или иным инициативам может стать Варшавский международный механизм для компенсации потерь и ущерба, который предполагает помощь развивающимся странам в борьбе с последствиями климатических изменений (например, засухи или потопы) и должен спонсироваться развитыми мировыми экономиками.Климатический саммит в Глазго, в котором запланировано участие делегатов из около 200 стран, пройдет с 1 по 12 ноября. По его итогам будет подготовлен специальный аналитический отчет ВТБ Капитал.