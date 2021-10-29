Злоумышленники при помощи приборов для несанкционированного доступа в салоны автомашин и запуска двигателей похитили два автомобиля.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в кражах иномарок корейского производства.Предварительно установлено, что злоумышленники при помощи приборов для несанкционированного доступа в салоны автомашин и запуска двигателей похитили два автомобиля, припаркованных на улицах Левобережной и Дыбенко в столичном районе Ховрино.Обнаружив пропажу, владельцы транспортных средств обратились с заявлением в полицию. Следователем Следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ. Причиненный гражданам материальный ущерб превысил шесть миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали двух подозреваемых на территории Московской области.В ходе обысков на территории арендованного фигурантами загородного дома обе похищенные иномарки были обнаружены. Также изъяты документы на транспортные средства, находившиеся в автомобилях личные вещи потерпевших и государственные регистрационные знаки.В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк