10-летнему Арсению Ремизову из Владимира срочно требуются средства на лечение! У мальчика...

10-летнему Арсению Ремизову из Владимира срочно требуются средства на лечение! У мальчика наследственная патология - нарушение костеобразования, приводящая к повышенной ломкости костей. Стоимость курса лечения 537 тысяч рублей. Репортаж Веры Куликовой.Перелом за переломом. В год по нескольку раз. У десятилетнего Арсения Ремизова - несовершенный остеогенез. Наследственная патология костеобразования. Именно из-за нее кости мальчика хрупкие, как хрусталь! Небольшой удар или сильное нажатие - и они ломаются.Надежда Ремизова, мама:- У нас переломы начались в 5 лет! Сначала такие легкие! Потом последние два перелома уже тяжелых! Уже шейка бедра сначала. Потом это же бедро он сломал и была сильная деформация!Арсений веселый, добрый мальчик! Учится хорошо. Любимые предметы: математика и русский. Любит читать и рисовать. Этот натюрморт - один из последних его рисунков. Арсений очень заботливый. Он ухаживает за домашними питомцами: котом и морской свинкой.Арсений Ремизов:- Морскую свинку зовут Маша. Маша питается кормом. Еще любит капусту, морковку, огурцы!На кухне Арсений - первый мамин помощник, с удовольствием делает салаты. Но ходить мальчику с каждым днем становится все трудней и трудней. Сейчас он может передвигаться по улице только на коляске. После последней операции левая нога Арсения стала короче правой на четыре сантиметра. Мальчику требуется продолжение курса лечения для укрепления костей, занятия по реабилитации и помощь психолога в Москве. После таких курсов переломов у него становится меньше.Надежда Ремизова, мама Арсения:- Сейчас нам предстоит курс лечения в клинике GMS в Москве, и вот нужно собрать деньги на капельницу!Стоимость лечения 537 тысяч 516 рублей. Таких денег в семье нет. У Ремизовых оба сына страдают несовершенным остеогенезом. Работает один папа. Помочь хрустальному мальчику можете вы, телезрители телеканала ГТРК "Владимир". Для помощи Арсению Ремизову отправьте на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы айфонов и андроидов могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте «Русфонда».Вера Куликова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».