Сегодня - последний день перед ужесточением коронавирусных ограничений, принятых врио губернатора...

Сегодня - последний день перед ужесточением коронавирусных ограничений, принятых врио губернатора Александром Авдеевым для исполнения указа Президента.Заведения общественного питания до 7 ноября смогут обслуживать клиентов с 6 утра до 11 вечера - на час сокращён режим работы. Это же касается ночных клубов и баров. В период ковидных каникул не будут работать школы, частично детские сады. Запрещены массовые мероприятия. Попасть на выставку, в спортзал или кафе можно будет только после предъявления QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Для людей старше 60-ти лет, непривитых от коронавируса, станет обязательным режим самоизоляции.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь главного санитарного врача, мы рассчитываем, что принимаемые меры помогут нам выйти из четвёртой волны пандемии и защитить ваше здоровье. Это самое главное. Прошу вас, берегите себя и позаботьтесь о своих близких!