На допросе он пояснил, что продал машину знакомым за 7000 рублей, а деньги потратил на личные нужды. Полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.

В Юрьев-Польском 33-летнего мужчину обвиняют в продаже чужого автомобиля. Против него завели уголовное дело по статье «растрата».В начале августа в полицию обратился житель Владимира. Он пояснил, что по пути на дачу у него сломалась машина.«В этот момент к нему подошёл мужчина, который предложил помощь с ремонтом. Они отогнали машину к дому злоумышленника, купили запчасти и обсудили примерную дату завершения работ. В назначенный день потерпевший вернулся за имуществом, но не обнаружил на месте ни транспортного средства, ни нового знакомого», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сумма ущерба составила более 35 000 рублей.Заявитель описал описать подозреваемого. В ходе поисков сотрудники МВД нашли преступника и задержали его.На допросе он пояснил, что продал железного коня знакомым за 7000 рублей, а деньги потратил на личные нужды. Полицейские изъяли вещдок и вернули законному владельцу.Теперь фигуранту грозит до пяти лет колонии.