Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!, – говорил Воланда в романе Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. И как же больно, когда уходят самые дорогие и любимые.

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!", – говорил Воланда в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". И как же больно, когда уходят самые дорогие и любимые.В январе Народной артистке России и Грузии Тамаре Гвердцители исполнилось 60 лет. Тогда за столом собрались все ее близкие, включая маму. А на ноябрь и декабрь у Тамары Михайловны были большие планы – новогодние концерты, корпоративы, съемки... Теперь все мечты рухнули – в дом певицы пришла беда. Очевидно, из-за траура певица теперь откажется от выступлений на какое-то время.Дело все в том, что на 84-м году скончалась мать звезды – Инна Владимировна Кофман. Внучка раввина Одесской хоральной синагоги, в начале войны она оказалась в эвакуации в Тбилиси. Там она окончила филологический факультет Тбилисского пединститута им. А. С. Пушкина и стала учительница русского языка и литературы.Именно благодаря маме в семь лет Тамрико (как тогда звали Тамару) начала учиться музыке, поступила в специальную музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В начале 1970-х годов стала солисткой детского эстрадного ансамбля "Мзиури", в составе которого объездила с гастролями весь Советский Союз, гастролировала в 12 странах мира.О покойной матери певицы рассказал знаменитый режиссер концертов Эдуард Галан. "Я был знаком с Инной Владимировной с 1994 года. Помню, как забирал их на машине еще с квартиры на Южнопортовой. Потом часто встречались на концертах и спектаклях, где Тамара пела и играла. Я был удостоен чести побывать уже и в новой квартире на Краснопролетарской (соседями там были Борис Моисеев и Юлиан – Прим. ред.). Их дом всегда был гостеприимным, всегда был вкусный запах. А какие мама Тамара готовила хачапури! В доме всегда звучала музыка, чувствовались тепло и уют", – сообщил Галан.Стоит заметить, что почти ровно год назад, 12 ноября, накануне юбилея певицы, из жизни ушел ее отец – Михаил Павлович. И вот теперь не стало и матери Тамары...