Сотворить чудо на кухне – не проблема, если под рукой есть рецепт вареников с вишней. Ирина Безрукова рекомендует это блюдо поклонникам.

Сотворить чудо на кухне – не проблема, если под рукой есть рецепт вареников с вишней. Ирина Безрукова рекомендует это блюдо поклонникам.Актриса Ирина Безрукова много работает и долго стоять у плиты не успевает. Иногда она балует себя варениками с вишней — украинским национальным блюдом. Звезда дарит рецепт фанатам, чтобы они могли повторить ее кулинарный триумф. Такая еда подойдет и на обед, и на ужин, и даже на завтрак.Ингредиенты:Вода — 200 млЯйцо куриное — 1 шт.Растительное масло — 2 ст. ложки (1+1)Мука — 250 мгВишня свежая — 200 гСахар — 3 ст. ложкиКрахмал — 1 ст. ложкаСоль, сливочное масло и сметана — по вкусу.Рецепт вареников с вишней:Способ приготовления следующий: сначала Ирина Безрукова смешивает воду, соль, яйцо, 1 ложку растительного масла и муку, из этого замешивает тесто. Затем актриса делает начинку: к вишне добавляет сахар и крахмал, оставляет эту смесь на некоторое время.Далее по рецепту Ирина Безрукова раскатывает тесто и вырезает из него круги стаканом с широкой горловиной. Следом артистка выкладывает на них начинку и лепит вареники с вишней.Итоговый результат Ирина Безрукова бросает в кастрюлю с кипящей подсоленной водой с 1 ложкой растительного масла. Готовить вареники с вишней следует до тех пор, пока они не всплывут наверх.Заключительный этап рецепта — подача блюда. Еду мы размещаем на тарелке, сверху добавляем сметану и щедрый кусок сливочного масла. Ирина Безрукова уверяет: это по украинской традиции.