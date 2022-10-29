Многие люди жалуются на недостаток времени в сутках. Желая выполнить как можно больше дел, они сокращают время сна. Но лечь в постель после полуночи и проснуться рано утром – значит, снизить свою продуктивность. Однако способ высыпаться за короткое время все-таки есть. О нем рассказал специалист.

Многие люди жалуются на недостаток времени в сутках. Желая выполнить как можно больше дел, они сокращают время сна. Но лечь в постель после полуночи и проснуться рано утром – значит, снизить свою продуктивность. Однако способ высыпаться за короткое время все-таки есть. О нем рассказал специалист.Поздний отход ко сну и ранний подъем приводит к недосыпу, и это знают все. Также известно, что спать необходимо около семи-восьми часов, чтобы как следует отдохнуть. Если же нужно сократить сон, то делать это нужно правильно. Врача-психотерапевт и сомнолог Александр Калинин рассказал, как выспаться за короткое время.Эксперт напомнил, что во время ночного сна вырабатывается мелатонин – гормон, которые помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему. В основном, ради него человек и ложиться спать, отметил специалист. По его словам, этот гормон вырабатывается в темноте с 20:00 до 3:00, а пик активности гормона – с 23:00 до 2:00.Это время, как можно понять, представляет большую ценность для спящего человека. Калинин сказал, что необходимо только три часа сна в глубокой фазе, чтобы восстановить организм и зарядиться энергией. Так человек получит много сил, а значит, и работа будет продуктивнее.Таким образом, выспаться за короткое время можно, отойдя ко сну в 22:00. Если необходимо выполнить множество дел в течение суток, лучше встать пораньше. Так можно быть бодрым. Укладываясь в постель после полуночи, человек будет чувствовать себя усталым и разбитым.