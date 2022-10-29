Бизнесмен Евгений Пригожин подробно рассказал об открытии в Петербурге ЧВК Вагнер Центра.

Бизнесмен Евгений Пригожин подробно рассказал об открытии в Петербурге "ЧВК Вагнер Центра".В пресс-службу компании "Конкорд" поступил запрос от авторов Telegram-канала Rubej99. Они попросили предпринимателя прокомментировать появление в Северной столице "ЧВК Вагнер Центра" и рассказать о направлении его деятельности."Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной", — заявил бизнесмен.Пригожин уточнил, что "ЧВК Вагнер Центр" представляет из себя комплекс зданий, в которых находятся места для бесплатного размещения специалистов сферы IT, изобретателей, проектировщиков, стартап-пространств и экспериментального производства.Бизнесмен добавил, что в случае успешности проекта и его актуальности будет рассматриваться вопрос об открытии филиалов по стране.