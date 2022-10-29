История праздника связана со святым Лонгином.

История праздника связана со святым Лонгином.ИсторияВ Евангелии от Иоанна сказано, что Лонгин пронзил распятого Христакопьем. После содеянного он раскаялся и обрел веру.Лонгин страдал катарактой, но на глаза емупопала кровь Иисуса, и он исцелился. По этой причине его почитают как покровителявсех болеющих.Мощи Святого хранятся в Риме в церквиСвятого Августина. А вот на звание подлинного копья претендуют целых четыре экземпляра.Традиции и приметы29 октября нужно быть внимательным кзрению, не заниматься такими делами, что могут ему навредить.Обязательно нужно выйти на улицу, ведьсолнечный свет в этот день особенно полезен. Также, нужно погреть на солнцезимние вещи.Порывистый ветер, а тучи против него идут — погода сулит дождь.Если облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.А вот мутная и бледная луна сулит скорый снег и мороз.Что нельзя делать 29 октябряЗапрещено гадать на суженого, иначе неждать любви три года.Запрещеноругаться, злиться и конфликтовать.На улице следуетбыть умытым и в чистой одежде.