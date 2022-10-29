По данным МЧС во Владимирском регионе в этом году на воде погибло 8 детей. И это одна из лидирующих...

По данным МЧС во Владимирском регионе в этом году на воде погибло 8 детей. И это одна из лидирующих позиций в Центральном федеральном округе.Известно, что за три месяца летнего периода в воде всего погиб 41 житель региона. Эта цифра превышает значения 2020 и 2021 годов.В осенний же период также могут случаться трагедии. Об этом владимирцев предупреждают накануне школьных каникул. Несмотря на то, что купальный сезон вроде бы закрыт, опасность у замерзающих водоемов сохраняется. Ночью столбик термометра опускается до минусовых значений. Совсем скоро на водоёмах Владимирской области может появиться ледяная корка.Напомним, в прошлом году произошла страшная трагедия. 19 ноября 2021 года в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области тела троих детей (восьми и девяти лет): двух мальчиков и девочки, были обнаружены на водоёме близ поселка Анопино.Специалисты МЧС России в очередной раз просят родителей - обратить внимание на основные причины гибели несовершеннолетних на воде:нахождение без сопровождения взрослых или же отсутствия внимания со стороны родных;неумение плавать;игнорирование правил поведения у водоемов.Если вы занимаетесь осенней рыбалкой с вашими детьми на реке, не забудьте надеть спасательные жилеты, не допускайте перегруза плавательного средства.Помните, при происшествии на воде следует немедленно сообщить о случившемся в спасательную службу по телефонам «01» или «101» со всех мобильных операторов.Фото: Pxfuel.com