На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что прокурор региона - Андрей...

На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что прокурор региона - Андрей Жугин посетил строительную площадку, на которой возводится новая школа Коврова.Это долгожданный проект для всех жителей города. Учреждение рассчитано на 1100 мест.Ранее прокуратурой Владимирской области уже была организована проверка соблюдения законодательства при строительстве школы.Выяснилось, что прочность материала фундамента под оборудование блока «Е» не соответствует проектным требованиям.При этом «мер, направленных на приведение фундамента в соответствие с требованиями, не принято, что способствует несоблюдению графика выполнения работ по муниципальному контракту».По результатам проверки подрядчику было внесено представление.Напомним, что губернатор Владимирской области - Александр Авдеев поставил задачу завершить строительство школы в Коврове к сентябрю 2023 года.По проекту данное учреждение будет состоять из шести блоков. Начальная школа займет трехэтажный корпус. А для группы продленного дня будут предусмотрены игровые и даже спальные комнаты.Также известно, что в блоках здания предусмотрены столовая, актовый зал (на 660 мест), бассейн, библиотечный центр, три мастерские, кабинет домоводства, лаборантская и многое другое.Фото: прокуратура Владимирской области