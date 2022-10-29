На заседании комитетов по местному управлению и социальной политике, состоявшемся 18 октября,...

На заседании комитетов по местному управлению и социальной политике, состоявшемся 18 октября, депутаты утвердили предложение о внесении изменений в Устав города Коврова, согласно которым временем основания населенного пункта будут официально считать — 1532-й год.Совсем недавно жители Коврова Владимирской области считали, что их родному городу 244 года со дня образования. Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы отметить этот праздник в сентябре.Кстати, одной из главных достопримечательностей города как раз считается памятник 200-летию основания. Площадь и памятная стела были торжественно открыты в 1978 году. Монумент представляет собой памятную арку в виде римской цифры II, символизирующую два века истории Коврова. Вверху знамена из меди, а на их фоне – орден Трудового Красного Знамени.Но в июле текущего года Ольга Монякова - директор Ковровского историко-мемориального музея сообщила, что первым поселением, с которого «начинался» современный Ковров, было село Рождественно(е). Именно оно впоследствии было переименовано в Коврово.Из истории:Многие сведения о поселениях «до» Коврова XVI века относятся к разряду краеведческих легенд. Так, существует поверье, что в 1157 году великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский, возвращаясь зимой из Суздаля в Стародуб, из-за вьюги сбился с пути. Чудом он вышел на деревню Елифановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего спасения князь приказал выстроить в деревне Рождественскую церковь. С тех пор деревня Елифановка получила название села Рождественно(е).На сегодняшний день, как стало известно, самым ранним письменным источником с прямым упоминанием является «Деловая с отводом кн. Ивана, Андрея и Семена Васильевичей Ковровых на вотчину их отца сс. Андреевское и Рожественное с дд.» 1532/33 года, которая хранится в Архиве древних актов в Москве.Можно сказать, что это самое настоящее открытие, подтвержденное историческим документом. Таким образом, в 2022 году на самом деле исполняется 490 лет со времени первого упоминания поселения на месте современного города в письменных источниках.Сотрудники Ковровского историко-мемориального музея еще в июле предложили официально закрепить указанный факт в Уставе города Коврова.Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета народных депутатов города и направлено в региональное подразделение Министерства юстиции РФ.Так что, возможно, уже к концу этого года мы будем смело говорить, что Корову официально исполнилось 490 лет.Фото: Ирина Стеч; https://vk.com/historykovrov