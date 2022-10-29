Сегодня Национальный день книги. И его обязательно нужно встретить с захватывающим произведением....

Сегодня "Национальный день книги". И его обязательно нужно встретить с захватывающим произведением. Владимирские библиотекари даже придумали необычный способ , как заинтересовать читателя. И получилось весело!На этой книжной полке мировые бестселлеры : " Белый клык" Джека Лондона, "Заводной апельсин" Энтони Бёрджесса, "Сестра Керри " Теодора Драйзера , страшные романы Стивена Кинга. Но на обложках не модели, выбранные издательством, а читатели библиотеки и её сотрудники.Ксения Костина, главный библиотекарь сектора "литература на иностранных языках":- Вот наш охранник харизматичный, мы по нему скучаем. Теперь смотрим и вспоминаем. Конечно, мы помогли ему сами, покрасить волосы в черный цвет, при помощи редакторов. А он в жизни какой ? Седой.Идея сделать такой книжный косплей - то есть повторить образ с обложки - пришла Ксении Костиной главному библиотекарю сектора иностранной литературы Владимирской областной детской библиотеки для детей и молодежи. Сначала это была попытка просто заменить ветхие обложки книг, позднее задумка приобрела статус областного конкурса.Ксения Костина, главный библиотекарь сектора "Литература на иностранных языках":- Михаил Якутин, он не только был наш ученик, завсегдатай , он у нас также участвовал в съемках фильма, давал какие то идеи интересные , вот он решил так поэкспериментировать с женским образом.Героями с обложки стали и четвероногие друзья.Ксения Костина, главный библиотекарь сектора "литература на иностранных языках":- Это мое домашнее животное ,я тоже решила в качестве примера.Так вот сделать. Черные кошки не стоит их бояться. А девочка из другой библиотеки тоже сделала про свою собаку , "Белый клык" . Вроде бы ракурс немного другой, но идею саму передали.Конечно, итоговый вариант - настоящую новую обложку ,кстати, по качеству она не уступает оригиналам, создавала творческая группа библиотеки. Главная цель - привлечь ребенка к чтению. А в секторе иностранной литературы - еще и на языке автора.Ксения Костина, главный библиотекарь сектора "литература на иностранных языках":- Бывает такое что обложка понравилась , приходит какая-то идея, создаешь по обложке свое, потом бывает уже просыпается интерес,книга антиутопия " Заводной апельсин", у неё интересная история, как писатель её создавал, что это его был шанс заработать денег.И неинтересных книг на этой полке нет. Как и во всей библиотеке. И если вы еще не определились, какое произведение выбрать , то смело можно брать книги с двойной обложкой.Екатерина Васильева, Александр Чунаев, Вести Владимир.