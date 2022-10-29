Исполнительца хита Школьный роман – та еще штучка. Наталья Штурм решила показывать свои прелести за деньги.

Исполнительца хита "Школьный роман" – та еще штучка. Наталья Штурм решила показывать свои прелести за деньги.Певица Наталья Штурм давно берет не голосом, а женским магнетизмом. Порой поклонники забывают звучание ее прекрасного вокала — вместо него она часто демонстрирует пикантные части тела.Артистка не стесняется снимать себя на камеру в нижнем белье, промышляет этим даже в общественных местах. Ну а шокирующие снимки она размещает в телеграм-канале. Недавно она виляла лобком перед объективом в полупрозрачных трусах, взволновав и без того нервную публику.Недавно руководство Telegram запустило опцию платных публикаций — разрешило блогерам зарабатывать на эксклюзивном контенте. Наталья Штурм приятно удивилась возможности открыть эротический проект с горячими фото. О его запуске женщина с радостью заявила поклонникам."Ну наконец-то и на моей улице праздник. Мужчины, готовы?" — обратилась звезда к потенциальным клиентам.Видимо, с таким рвением порадовать сильный пол Наталья Штурм составит конкуренцию площадкам "для взрослых". Как говорится, талантливый человек талантлив во всем! Пока у знаменитости есть небольшая трудность — она не знает, как правильно выставлять платные фотографии в телеграм-канале.