Об этом сообщает департамент архитектуры и строительства Владимирской области. По итогам 9 месяцев...

Об этом сообщает департамент архитектуры и строительства Владимирской области.По итогам 9 месяцев построено 8 518 новых квартир площадью 936,7 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Застройщиками введено в эксплуатацию 4 694 новых квартир площадью 270,4 тысяч квадратных метров.Это интересно!По сравнению с 2021 годом темпы строительства многоквартирных домов были увеличены в 3 раза.Любопытно, что в структуре общего объема введенного жилья 71% составляют жилые дома, построенные населением за счет собственных и заёмных средств.Динамика ввода индивидуального жилья на 33% выше, чем в 2021 году, отмечает департамент архитектуры и строительства Владимирской области.Фото: Pxfuel.com