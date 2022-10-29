Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране, сообщили в пресс-службе Кремля. По словам Шойгу,

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране, сообщили в пресс-службе Кремля. По словам Шойгу, после обучение в войска направлено уже 82 тысячи мобилизованных жителей страны. На полигонах и в процессе боевого слаживания сейчас находятся 218 тысяч мобилизованных. В войска также призваны 1 300 сотрудников