В конце мая пресса много писала, что Бедрос Киркоров лег в одну из московских клиник из-за сердечной недостаточности. И только сейчас стали известны подробности.

В конце мая пресса много писала, что Бедрос Киркоров лег в одну из московских клиник из-за сердечной недостаточности. И только сейчас стали известны подробности.Тогда говорили, что у отца короля российской эстрады болезнь протекает в хронической форме, поэтому госпитализация имеет плановый характер. Сам же Бедрос называл сообщения о своей госпитализации уткой. Отец певца заверил, что сейчас находится на даче и хорошо себя чувствует.При этом, как предполагалось, сердце стало беспокоить звезду после перенесенного коронавируса. "Никакого ковида у меня не было! – сообщил Бедрос в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я лежал в больнице с сердцем. Потому что ходить не мог, задыхался. Но теперь все проблемы позади".Бедрос Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце – ему установили кардиостимулятор. "Сердце сейчас работает как мотор! – радуется 90-летний артист. – 60 ударов в минуту! А раньше было всего 30".Как говорят врачи, для взрослого человека эта норма составляет 60-80 биений в минуту, но при определенных условиях норма может быть и 50 ударов (у тренированных людей) и 90 (у женщин и молодых людей).В декабре певец планирует отработать большой юбилейный концерт в Кремле. "Силы есть, желание есть, сердце теперь тоже в порядке", – говорит он и показывает на грудь.