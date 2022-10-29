Суздальский районный суд Владимирской области рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное...

Суздальский районный суд Владимирской области рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное потребление газа.Ресурсоснабжающая организация обратилась с иском к собственнику жилья, который нарушил целостность прибора учета.Газовщики потребовали взыскать с него 117 269 рублей 41 копейку за газ, а также государственную пошлину в размере 3 545 рублей 39 копеек.На процессе специалисты пояснили, что во время проверки была обнаружена сорванная пломба. Вследствие чего хозяину дома «начислили» дополнительную плату за потребленный ресурс, но мужчина платить отказался.В результате суд удовлетворил требования истца.Решение может быть обжаловано.Фото: Pxfuel.com