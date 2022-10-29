Суздальский районный суд Владимирской области рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное...
Суздальский районный суд Владимирской области рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное потребление газа.
Ресурсоснабжающая организация обратилась с иском к собственнику жилья, который нарушил целостность прибора учета.
Газовщики потребовали взыскать с него 117 269 рублей 41 копейку за газ, а также государственную пошлину в размере 3 545 рублей 39 копеек.
На процессе специалисты пояснили, что во время проверки была обнаружена сорванная пломба. Вследствие чего хозяину дома «начислили» дополнительную плату за потребленный ресурс, но мужчина платить отказался.
В результате суд удовлетворил требования истца.
Решение может быть обжаловано.
Фото: Pxfuel.com