О фитосанитарном исследовании населенных пунктов рассказали в региональном Россельхозцентре.
Были...
О фитосанитарном исследовании населенных пунктов рассказали в региональном Россельхозцентре.
Были изучены все районы области и нанесены на специальную карту. Теперь жителям региона отлично видно масштаб зарослей борщевика Сосновского.
Напомним, об этой проблеме мы уже сообщали в июле текущего года.
Теперь на готовом интерактивном проекте можно изучить координаты, площадь сорняка, а также снимки местности.
Карту назвали уникальной разработкой, которая позволит предпринять конкретные меры по борьбе с сорняком.
В базу данных внесены 272 муниципальных образования.
Заказ на исследование поступил из администрации региона. В данный момент филиал работает с категорией земель - «населенные пункты».
Известно, что все муниципалитеты получили от Россельхозцентра рекомендации по обработке проблемных территорий.
Самыми сложными районами оказались: Гороховецкий (на карту занесено 50 населенных пунктов), Муромский (36 населенных пунктов), Юрьев-Польский (35 населенных пунктов) и Суздальский (33 населенных пункта).
Фото: Pxfuel.com/пресс-служба Россельхозцентра по Владимирской области