О фитосанитарном исследовании населенных пунктов рассказали в региональном Россельхозцентре. Были...

О фитосанитарном исследовании населенных пунктов рассказали в региональном Россельхозцентре.Были изучены все районы области и нанесены на специальную карту. Теперь жителям региона отлично видно масштаб зарослей борщевика Сосновского.Напомним, об этой проблеме мы уже сообщали в июле текущего года.Теперь на готовом интерактивном проекте можно изучить координаты, площадь сорняка, а также снимки местности.Карту назвали уникальной разработкой, которая позволит предпринять конкретные меры по борьбе с сорняком.В базу данных внесены 272 муниципальных образования.Заказ на исследование поступил из администрации региона. В данный момент филиал работает с категорией земель - «населенные пункты».Известно, что все муниципалитеты получили от Россельхозцентра рекомендации по обработке проблемных территорий.Самыми сложными районами оказались: Гороховецкий (на карту занесено 50 населенных пунктов), Муромский (36 населенных пунктов), Юрьев-Польский (35 населенных пунктов) и Суздальский (33 населенных пункта).Фото: Pxfuel.com/пресс-служба Россельхозцентра по Владимирской области