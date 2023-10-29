Какие семьи во Владимирской области имеют право на получение льгот по имущественным налогам? До 1...

Какие семьи во Владимирской области имеют право на получение льгот по имущественным налогам?До 1 декабря 2023 года нужно заплатить налоги за 2022 год: на имущество, земельный, транспортный.Разберемся, какие семьи имеют право на льготы и какие виды?Напомним, что многодетной семьей признается семья, у которой трое и более детей. Ребенком считают члена семьи до 18 лет.Многодетным семьям налоговые льготы по имущественным налогам физических лиц предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровне.Под эту категорию попадают семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, родители, усыновители, приемные и патронатные родители.На федеральном уровне предусмотрены следующие льготы:уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка;дополнительное уменьшение налоговой базы по налогу на имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади части квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет предоставляется как одному, так и второму родителю, имеющему соответствующие объекты налогообложения, в отношении одного объекта каждого вида.льготы по транспортному налогуМногодетным семьям или малоимущим родителям могут предоставляться льготы на региональном уровне. Например, скидка или освобождение.Что касается налогов на вклады?Налог на вклады за 2023 год надо уплатить до 1 декабря 2024 года.Если годовой доход по вкладам за 2023 год превысит 130 тысяч рублей, то налог заплатить придется. Речь идет обо всех суммарных вкладах в любых банках. Налог выплачивают до 1 декабря 2024 года сверх суммы полученного установленного лимита.На сегодня максимальная ставка составляет 13% (на начало 2023 года ключевая ставка была 7,5%, в августе была повышена до 12%, а в сентябре — до 13%.), следовательно, из общего дохода вычитаются 130 тысяч рублей. Ставка налога будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ.Есть важный момент: сейчас вычет рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки. От налога на проценты освобождены доходы в размере 130 тыс. рублей. Но если ключевая ставка будет повышена, то и размер необлагаемого налогом по вкладам дохода тоже увеличится.Фото: freepik.com