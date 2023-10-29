Количество поддельных купюр во Владимирской области сократилось на 30% В 3-м квартале 2023 года в...

Количество поддельных купюр во Владимирской области сократилось на 30%В 3-м квартале 2023 года в банковской системе Владимирской области выявили 40 российских купюр, имеющих признаки подделки. Это почти на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.В июле-сентябре 2023 года во Владимирской области из обращения изъяты 33 поддельные пятитысячные банкноты, что составляет 82,5% от всех выявленных фальшивок. Количество подделок номиналом 2000 и 1000 рублей незначительно — 3 и 4 штуки соответственно.Из 40 банкнот банками региона выявлено 33 подделки, экспертами владимирского отделения Банка России — 7 штук. Также в банковской системе Владимирской области в 3-м квартале 2023 года обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.«Современные банкноты Банка России содержат надежный комплекс защитных признаков, которые легко проверить самостоятельно: визуальные, видимые с при изменении угла зрения, определяемые на ощупь. Важно проверять деньги сразу, а если они покажутся подозрительными, и вы не будете уверены в их подлинности, смело просите заменить банкноту», — советует эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.Как показал социологический опрос Банка России, несмотря на то, что безналичные платежи предпочитает все больше жителей страны, наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (у 36% опрашиваемых). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24%) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23%) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что «живые» деньги более защищены от киберрисков.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России