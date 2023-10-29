Вокруг столько всего интересного и даже замечательного! Не пропустите эти спектакли, концерты и выставки!

Вокруг столько всего интересного и даже замечательного! Не пропустите эти спектакли, концерты и выставки!СКОРО"Зверь"Пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, не утратила своей остроты — наоборот, в свете сегодняшних событий на мировой арене, она звучит сверхактуально. То, что для советского зрителя было притчей, одним из возможных вариантов будущего, приобрело в XXI веке угрожающие очертания реальности. Действие происходит на руинах цивилизации, погибшей то ли в результате мировой войны, то ли ядерной катастрофы, уничтожившей человечество. Те немногие, кто смог уцелеть, покалечены морально и физически — они превратились в мутантов, потерявших память. Главные герои, Отец, Мать и Дочь, ищут себе подобных: скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах, питаются, чем придется... Все меняется с появлением Зверя – странного существа, покрытого шерстью. Режиссер: Вячеслав Долгачев.18 ноября, Московский Новый драматический театр."Гример""Гример" — необыкновенное путешествие во времени и пространстве наогромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник.11 и 18 ноября, Новый театр."Космос"Татьяна живет в провинциальном городке иработает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. Вее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим:школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехатьзнаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. В главной роли – Виктория Исакова.11 и 12 ноября. театр им. Пушкина."И снова с наступающим!"Вас ждет откровенныймужской разговор про жизнь, любовь, семью... Знаменитый телеведущий КириллЦандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от негоушла жена, забрав с собой дочь. Он выносит праздничный стол на лестничнуюплощадку и собирается отмечать праздник в одиночестве, в обществе разве чтодвух лифтов. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется… ДедМороз, который оказывается однокурсником успешного продюсера. Только у негожизнь сложилась далеко не так благополучно. Вролях: Леонид Ярмольник, Борис Шувалов, Александр Вдовин и другие.10 ноября, 9 декабра, Театр Эстрады."Панк-сказка"Этой осенью любимые песни "Короля и Шута" обретутновое звучание и превратятся в симфоническую панк-сказку, в которой зрителиотправятся в путешествие по фантастическим мирам группы — "Лесник", "Прыгну соскалы" и другие хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнениисимфонического оркестра, хора и органа и в сопровождении светового шоу. На многоуровневой сцене разместятся более 120виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен "Короляи Шута", а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист.12 ноября -Санкт-Петербург, 18 ноября – Екатеринбург, 24 и 25 ноября – Москва, 8 декабря – Казань."Щелкунчик""Щелкунчик" в постановке театра "Русский балет" – настоящая классическаяпостановка с огромной массовкой и участием учеников балетных школ — будущихзвезд балета. Историячудес начнется в фойе театра, где гостей представления будут встречатьсказочные персонажи в красочных костюмах. Для полного погружения в атмосферусказки у маленьких зрителей будет возможность примерить пачку и пуанты исделать фото с артистами балета.11 ноября, театр"Русская песня".МУЗЕЙБахрушинский приглашаетВ день 129-летия со дня основания Бахрушинский музей подготовил для посетителей большую экскурсионную программу. Попасть на экскурсии во всех филиалах музея можно будет бесплатно. В Домах-музеях Марии Ермоловой и Михаила Щепкина гостей примут по предварительной регистрации. На эксклюзивную экскурсию в Музей-квартиру Майи Плисецкой смогут попасть победители розыгрыша в социальных сетях музея. В Театральном музее в Зарайске на экскурсионный сеанс объявлен свободный вход. Серия тематических экскурсий станет подарком для посетителей в честь памятной даты музея.29 октября."Реставраторы. Новый слой"Эта выставка посвящена искусству восстановления и сохранения произведений искусства. В экспозиции представлены памятники культуры и архитектуры XVII-XXI столетий из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы – фрески, иконы, гравюры и наличники, возрожденные студентами-реставраторами ведущих профильных учебных заведений Москвы.До 3 декабря, Подземный музей парка "Зарядье".ШОУ"Пиратская станция"Культовый фестиваль отметит юбилей премьерой drum’n’bass шоу в Москве. Любителей электронной музыки ждет грандиозное шоу в постановке современных режиссеров при участии театральных и цирковых артистов, каскадеров и танцоров. Мощнейшие декорации и оригинальные спецэффекты превратят фестиваль электронной музыки в настоящий театр. В 2023 году спектакль посвящен тайне исчезновения Атлантиды — мифического государства-острова, сгинувшего в пучине океана. Много веков люди пытаются разгадать ее секрет и лишь тому, кто не побоится совершить погружение, полное чудес и опасностей, откроется тайна, хранимая темной водой…4 ноября, VK Stadium.МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Этот театральный бестселлер основан на 20 хитах бит-квартета "Секрет". Самый романтичный мюзикл уже посмотрели почти 600 тысячзрителей из разных городов нашей большой страны. В центре сюжета – захватывающая история, событиякоторой развиваются в Ленинграде 80-х годов, время больших надежд, неформальныхмолодежных движений, новый культурных направлений. Вролях: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Дарья Январина, Юлия Довганишина, АринаПостникова, Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.1-30 ноября МДМ.МУЗЫКА"Симфоджаз"На сцену Светлановского зала выйдут сразу дваоркестра – Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением художественногоруководителя и главного дирижера Сергея Кондрашёва и Большой джазовый оркестрПетра Востокова. За дирижерский пульт встанет маэстро Сергей Кондрашев, а ПетрВостоков на этот выступит в роли солиста-трубача. Об удивительных судьбахмузыкантов, ставших родоначальниками российского симфоджаза, расскажетпопулярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер. В программу концерта включены редкие или считавшиесяутраченными произведения корифеевотечественного джаза.30 октября, Московский Международный дом музыки.