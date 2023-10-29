Молодые ученые Владимирского государственного университета получили призвание на Международном...

Молодые ученые Владимирского государственного университета получили призвание на Международном автомобильном научном форумеСтуденты Института машиностроения и автомобильного транспорта Владимирского государственного университета Артем Логинов и магистрант Богдан Староверов получили звание финалистов студенческого конкурса. Они вошли в 4-ку лучших: все места первые, сообщает пресс-служба ВлГу.Студенты защитили проект «Разработка и исследование центробежного насоса с дополнительной функцией очистки охлаждающей жидкости двигателей автомобильной техники».В номинации «Лучшая научная работа аспирантов и молодых специалистов» 3 место заняли инженеры Павел Эйдель, Антон Гамаюнов и аспирант кафедры ТДиЭУ Иван Кулешов.Команда разрабатывает инновационные устройства очистки охлаждающей жидкости автотранспортных двигателей и формирует научно-технический задел для их промышленного производства.Фото: пресс-служба ВлГу