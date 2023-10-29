На выставке в Третьяковской галерее представили уникальную инсталляцию, выполненную владимирскими...

На выставке в Третьяковской галерее представили уникальную инсталляцию, выполненную владимирскими мастерамиКак сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, стеклянный корабль занимает центральное место выставки современного художника и моряка Александра Пономарева в Третьяковке.Настоящее чудо инженерной мысли внешне непрочный, но при этом мощный объект 15-метровой длины. Над его макетом трудились специалисты владимирской компании «Макромер». Они же занимались монтажом изделия.«Здесь 2,5 тонны стекла. Это удивительная высокопрофессиональная работа. Сами литейщики на заводе не были уверенны, получится ли сделать такой объект, поскольку это очень сложный технологический процесс. Но всё в итоге получилось!», - рассказывает куратор выставки Нина Дивова.Свое изделие художник назвал «Хрупкость плывущего мира». Прикоснуться к нему могут все желающие. Выставка будет работать до 14 января.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области