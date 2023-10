После концерта памяти Юрия Шатунова народная артистка России Лариса Долина подняла довольно щепетильную тему, оспорив легендарный статус певца. Музыкальный критик Сергей Соседов продолжил этот разговор и сравнил легенду русского рока Виктора Цоя с мировыми рок-идолами.

После концерта памяти Юрия Шатунова народная артистка России Лариса Долина подняла довольно щепетильную тему, оспорив легендарный статус певца. Музыкальный критик Сергей Соседов продолжил этот разговор и сравнил легенду русского рока Виктора Цоя с мировыми рок-идолами.В частности, историк музыки вспомнил про легендарного лидера группы The Doors Джима Моррисона. По его словам, у каждой страны есть свои герои, и сравнивать икону, например, Соединенных Штатов с легендой русского рока просто-напросто некорректно. В России все прекрасно знают, кто такой Виктор Цой. Следовательно, чтобы понять, кем был Джим Моррисон для американцев, надо жить в Америке, рассказал Сергей Соседов в разговоре с "Дни.ру"."Для нас он (Джим Моррисон – Прим. ред.) был, в общем, ничем. У нас здесь были совсем другие герои. Да, мы знали, что был такой Джим Моррисон, но сказать, что, мол, ах, тут все страдали. — нет, никто не страдал", — отрезал Сергей Соседов.По его словам, если такие глыбы, как, например, The Beatles, еще могли проникнуть в душу советского человека, то относительно лидера The Doorsлюди максимум знали о его существовании — но никто не сходил с ума по его музыке, в отличие от произведений Виктора Цоя."Это не наш артист ментально. Другое дело, если бы у нас не было железного занавеса — но он был. Мы там не жили, поэтому сравнить Цоя с Моррисоном я никак не могу. Это люди, которые не соприкасаются своими полями. Каждый артист любой страны важен, прежде всего, именно для своей страны. Джим Моррисон — феномен американский, Виктор Цой — исключительно наш феномен, советский", — подытожил Сергей Соседов.