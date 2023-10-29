Переработанное стекло из Владимирской области будет использоваться для разметки дорог Треть...

Переработанное стекло из Владимирской области будет использоваться для разметки дорогТреть российских дорог, почти 600 тысяч км, могут получить разметку, в которой используются отходы стекла. Из них производят микростеклошарики, которые становятся материалом в красках для светоотражающих дорожных разметок, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора."Для хорошей видимости разметки ночью, в том числе во время дождя, используется материал микростеклошариков. Благодаря ему свет от фар отражается от разметки. Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие микростеклошариков на поверхности разметки обеспечивают ее видимость. Производятся шарики из стеклобоя либо из стекломассы. Таким образом, почти 600 тыс. км дорог могут получить разметку с применением отходов стекла", - заявил глава РЭО Денис Буцаев.В настоящее время в России работают четыре завода по производству стеклошариков: компании "Дорстекло" (Владимирская область), "Донроад" (Воронежская область), "Микросфера" (Брянская область) и "Стим-2" (Смоленская область)."Разметка с применением стеклошариков обязательна для всех федеральных дорог и большей части региональных",-добавил Денис Буцаев.Фото: freepik.com