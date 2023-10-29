Песик Верный из владимирского приюта хочет найти добрых хозяев Теперь время рубрики Хочу домой!....

Песик Верный из владимирского приюта хочет найти добрых хозяевТеперь время рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Перед вами сегодня игрун и симпатяга - Верный. Просто обожает игрушки и частенько приносит их волонтерам. Верный - натура ласковая, ориентирован на человека. Ищет хозяина, у которого надётся время побросать мяч на совместных прогулках. Взамен предлагает преданность до последнего дня. Возраст - 2-3 года, размер - средний, привит, обработан. Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.Телефон приюта: 8-902-882-63-03