Среди противопоказаний к любым хирургическим вмешательствам всегда значится беременность и период лактации. Сколько времени придется подождать, если девушка собирается стать мамой? И какие операции особенно популярны после родов?

Среди противопоказаний к любым хирургическим вмешательствам всегда значится беременность и период лактации. Сколько времени придется подождать, если девушка собирается стать мамой? И какие операции особенно популярны после родов?Когда девушка беременна, гормональный фон меняется, организм испытывает достаточно серьезные нагрузки. Конечно, такой период не подходит для каких-то дополнительных стрессов и серьезных вмешательств, когда нужно будет восполнять силы и восстанавливать ресурсы. Скачки гормонов, их нестабильность могут повлиять на то, как будет протекать период реабилитации. Например, после ринопластики они могут способствовать росту хрящевых тканей, уплотнению рубцов на слизистой и таким образом свести на нет все старания и результат, достигнутый хирургом. Кроме того, в беременность не разрешены многие фармацевтические препараты, без которых в восстановительный период не обойтись. Даже если девушка давно планировала операцию и беременность стала неожиданной, лучше все отложить и отправляться за эстетической красотой уже с новыми силами и настроением.Многие задают вопрос, сколько именно нужно ждать. Но четкого ответа здесь нет – врач может определить максимально безопасный период после общения с пациенткой, анализов, индивидуальных особенностей и характера планируемого вмешательства. Абсолютное противопоказание – период кормления грудью. Если, например, ринопластику можно делать спустя 4-6 месяцев после родов, то коррекцию груди только через полгода после завершения лактации. Организм должен стабилизироваться и восстановиться.Другой вопрос, который также интересует девушек, – можно ли планировать беременность, если пластическая операция уже проведена?Хирургическое вмешательство предполагает определенный стресс и расход ресурсов, поэтому надо минимизировать риски, чтобы вынашивание ребенка было комфортным для будущей мамы. На консультации профессиональный врач уточняет о планах женщины на беременность, рассказывает о сроках восстановления, которые нужно соблюсти. Пластическая операция нисколько не мешает материнству, но к вопросу нужно подходить разумно.К самым распространенным после родов операциям относятся липосакция, абдоминопластика и коррекция груди. Женщинам бывает непросто принять свое новое тело с лишними килограммами и другой формой груди. С помощью липосакции удается вернуть рельефность, подтянуть тело и даже улучшить качество кожи. Конечно, врач после операции рекомендует поддерживать результат правильным питанием и здоровым образом жизни. Абдоминопластика возвращает женщинам подтянутый упругий живот, борется с растяжками, птозом и диастазом. Операция более серьезная и требует длительного восстановления, зато эффект от нее действительно потрясающий. Подтяжка и коррекция груди – тоже в топ-списке популярных операций. Вернуть себе подтянутую и привлекательную форму груди мечтают многие женщины после рождения ребенка. И с помощью маммопластики и профессионализма хирурга достигают желаемых результатов.Все эти операции, позволяют многим женщинам чувствовать себя желанной, вернуть себе утраченные формы и избавиться от комплексов. Чтобы в дальнейшем наслаждаться новым качеством жизни уже в роли молодой мамы.