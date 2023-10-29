В регион поступила очередная крупная партия вакцины

Более 247 тысяч жителей Владимирской области было провакцинировано от гриппа на 20 октября, сообщает региональный минздрав.В ведомстве рассказали, что в область завезли очередную крупную партию вакцины «Совигрипп» для взрослых владимирцев — почти 255 тысяч доз. Кроме того, до 10 ноября должны привезти еще более 20 тысяч доз детской вакцины «Ультрикс Квадри».Всего за прививочную кампанию 2023 года планируется вакцинировать более 795 тысяч владимирцев. Желающие могут привиться против гриппа в медицинских организациях и пунктах вакцинации в общественных местах.Ранее мы писали, что во Владимирской области суббота станет Днём вакцинации детей от гриппа.