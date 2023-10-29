«Шестой канал» предлагает читателям топ новостей уходящей недели, которые вы могли пропустить. «Абибас» по-гусь-хрустальному: полицейские поймали мигрантов, которые производили кроссовки

«Шестой канал» предлагает читателям топ новостей уходящей недели, которые вы могли пропустить. «Абибас» по-гусь-хрустальному: полицейские поймали мигрантов, которые производили кроссовки под видом известных брендов. Паленый товар стоял на полках магазинов Москвы и Подмосковья. Еще один иностранный гражданин попался на отправлении денег для покупки огнестрела террористической организации «Исламское государство» (деятельность на территории РФ запрещена). Владимирская область, кстати,