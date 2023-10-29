Прокуратура Киржачского района требует от администрации города выделить помещение для размещения...

Прокуратура Киржачского района требует от администрации города выделить помещение для размещения участкового пункта полицииВ прокуратуру Киржачского района обратился местный житель по вопросу нарушений при организации участкового пункта полиции. Проведена проверка."В соответствии с установленными требованиями участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах – иметь отдельный вход".Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что помещение для размещения участкового пункта полиции в микрорайоне Шелковый комбинат не предоставлено.Прокуратурой в адрес главы администрации города Киржач вносилось представление, однако до настоящего времени нарушения не устранены. В связи с этим, прокурором в Киржачский районный суд направлено соответствующее исковое заявление.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com