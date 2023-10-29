Прокуратура Киржачского района требует от администрации города выделить помещение для размещения...
Прокуратура Киржачского района требует от администрации города выделить помещение для размещения участкового пункта полиции
В прокуратуру Киржачского района обратился местный житель по вопросу нарушений при организации участкового пункта полиции. Проведена проверка.
"В соответствии с установленными требованиями участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах – иметь отдельный вход".
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что помещение для размещения участкового пункта полиции в микрорайоне Шелковый комбинат не предоставлено.
Прокуратурой в адрес главы администрации города Киржач вносилось представление, однако до настоящего времени нарушения не устранены. В связи с этим, прокурором в Киржачский районный суд направлено соответствующее исковое заявление.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Фото: freepik.com