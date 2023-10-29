С 1 февраля 2024 года во Владимирской области материнский капитал будет проиндексирован Это...

С 1 февраля 2024 года во Владимирской области материнский капитал будет проиндексированЭто касается не только владимирских семей, но и всех регионов России.«Сумма сертификата на материнский капитал увеличится на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», — сообщил министр труда Антон Котяков.Размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит:на первого ребенка - 630 967 рублей, если ребенок рожден с 01.01.2020на второго ребенка - 630 967 рублей, если ребенок рожден в период с 01.01.2007 по 31.12.2019на второго ребенка - 833 800 рублей, если ребенок рожден с 01.01.2020на второго ребенка доплата - 202 832 рублей, если семья уже ранее получала материнский капитал на первого ребенкаРанее мы рассказывали, на что чаще всего тратят материнский капитал владимирские семьи.Фото: freepik.com