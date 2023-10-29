Школьников Владимирской области приглашают принять участие в новом этапе всероссийского...

Школьников Владимирской области приглашают принять участие в новом этапе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»С 16 октября по 12 ноября стартовал новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема урока - «Мессенджеры». Принять участие могут учащиеся со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Владимирской области.Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».Присоединиться к проекту можно по ссылкеФото: freepik.com