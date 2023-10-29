Суздалю - Новогодней столице России 2024 выделят более 50 миллионов рублей на организацию...

Суздалю - Новогодней столице России 2024 выделят более 50 миллионов рублей на организацию масштабных праздниковВ честь грядущего празднования 1000-летия Суздаля, городу присвоен статус "Новогодняя столица России". По словам пресс-службы Правительства Владимирской области, на это выделят более 50 миллионов рублей.Новогодние торжества пройдут с 24 декабря по 7 января.Напомним, что 7 января 2023 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения цифровой снежинки Суздалю. "Эстафету" Новогодней столицы России передал мэр Новосибирска Анатолий Локоть главе (в то время) города Сергею Сахарову.Ранее мы писали о том, как проходит подготовка к 1000-летию Суздаля.Фото: ГТРК "Владимир"