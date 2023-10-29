Вчера, 28 октября, в 19:29 спасатели получили сообщение о пожаре. Горел двухквартирный дом в селе Драчево на улице Южной, 12. Как сообщили в пресс-службе МЧС по области, огонь распространился на 120

Вчера, 28 октября, в 19:29 спасатели получили сообщение о пожаре. Горел двухквартирный дом в селе Драчево на улице Южной, 12. Как сообщили в пресс-службе МЧС по области, огонь распространился на 120 квадратных метров. Пламя потушили 9 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!