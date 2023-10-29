Во Владимире к 200-летию классика русской литературы создали увлекательную настольную игру...

Во Владимире к 200-летию классика русской литературы создали увлекательную настольную игру «Островский. Игра в чтение»В честь 200-летнего юбилея классика русской литературы Владимирская областная научная библиотека совместно с общественной организацией в поддержку чтения «Буквица» разработали настольную игру «Островский. Игра в чтение», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Александр Островский создал более 50 пьес. В игре «Островский. Игра в чтение» использованы 3 из них, входящие в школьную программу по литературе: «Гроза», «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова». Сложных правил в игре нет – это игра-бродилка с заданиями на карточках.Задания для игры подготовили Татьяна Ковалёва – лучший педагог общего (дополнительного) образования г.Владимира 2023 года, учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Владимира и Надежда Ивахина - учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Владимира.Художник игры Валерия Сидорова изучила быт и обычаи героев игры – купеческого сословия 19 века. В результате получились современные иллюстрации передающие дух пьес Александра Островского.Игра распространяется бесплатно среди библиотекарей и учителей литературы Владимирской области. Для лучших знатоков творчества Александра островского предусмотрены специальные сувениры.Для получения игр можно обращаться по телефону 45-14-36Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области