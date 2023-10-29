Во Владимирской области по прогнозам синоптиков произойдет резкая смена температуры воздуха В...

Во Владимирской области по прогнозам синоптиков произойдет резкая смена температуры воздухаВ понедельник, 30 октября 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, утром пройдет снег, но к вечеру сменится на дождь. Если в утренние часы еще будут минусовые температуры, то днем температура воздуха повысится до +1..+2 градусов, а к вечеру придет настоящее потепление от +3 до +5 градусов.Ветер сменится на южный и составит 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 744 до 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ это время заканчивался летний путь и начинался зимний. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.Фото: freepik.com