Во Владимирской области по прогнозам синоптиков произойдет резкая смена температуры воздуха
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Во Владимирской области по прогнозам синоптиков произойдет резкая смена температуры воздуха
В понедельник, 30 октября 2023 года, погода во Владимирской области будет пасмурная, утром пройдет снег, но к вечеру сменится на дождь. Если в утренние часы еще будут минусовые температуры, то днем температура воздуха повысится до +1..+2 градусов, а к вечеру придет настоящее потепление от +3 до +5 градусов.
Ветер сменится на южный и составит 3м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 744 до 749 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В это время заканчивался летний путь и начинался зимний. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.
Фото: freepik.com