Во Владимирской области за последние три года выросло число мигрантов в два раза За последние три...

Во Владимирской области за последние три года выросло число мигрантов в два разаЗа последние три года число мигрантов, приезжающих во Владимирскую область выросло в два раза.Если в 2020 году в 33-м регионе на миграционный учет было поставлено 65 414 иностранцев, то в 2022 году — уже 124 135 человек. За семь месяцев текущего года приехало 62 010 мигрантов.Как отметил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере, последнее время в стране продолжается рост криминальной активности иностранных граждан.Владимирская область оказалась в списке регионов по "привлекательности" для мигрантов вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Амурской, Калужской, Тульской, Омской, Свердловской областями.В текущем году правоохранительными органами расследовано свыше 31 тысячи преступлений в указанной сфере. Кроме того, совершено несколько тысяч преступных деяний лицами, которые приобрели гражданство Российской Федерации менее 10 лет назад.Наблюдается увеличение на 21% тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов. Приезжие граждане активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, такие деяния составляют четверть в общем массиве их преступности."Почти на треть выросло количество преступных деяний, совершенных «нелегалами». Часто происходят групповые нападения в общественных местах и учебных заведениях, где школьники подвергаются запугиванию и силовому давлению со стороны приезжих", - добавил Александр Бастрыкин.Фото: freepik.com