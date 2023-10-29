В наше время так много разных подходов к воспитанию детей, что в них очень легко запутаться, тем более, что некоторые из них противоречат друг другу. А если вы не только мама, но и руководитель, приходится сочетать в себе две эти, казалось бы, разные сферы.

В наше время так много разных подходов к воспитанию детей, что в них очень легко запутаться, тем более, что некоторые из них противоречат друг другу. А если вы не только мама, но и руководитель, приходится сочетать в себе две эти, казалось бы, разные сферы.Три основных принципа в управлении компании и воспитании детей1.Все очень разныеВсе дети очень разные, каждый ребенок выражает себя по-разному и по-своему думает. Я поняла это на собственном опыте, хотя с начала не верила. Когда у меня появился второй, а потом третий и четвертый ребенок, я осознала истинный смысл этих слов. Каждый из них не похож на другого, все они разные. И это означает, что каждому нужен разный подход. Так же работает и со взрослыми людьми – для каждого сотрудника нужен разный подход и разные мотивационные инструменты.2. А как бы ты предложил решить эту ситуацию?Дети часто подходят к нам с вопросами, в которых им нужна помощь. Точно так же поступают и сотрудники. Ситуации бывают разные: иногда проблема действительно не может решиться без нашего участия, но в половине случаев инициативу можно передать. Вместо того, чтобы самому думать о решении проблемы, попробуйте задать следующие вопросы: "А как бы ты предложил выйти из этой ситуации? Какие варианты решений ты видишь?" Это поможет вам воспитать самостоятельных детей, а также научит ваших сотрудников брать на себя ответственность и оперативно справляться с трудностями.3. Принцип современного счастливого руководителя и родителяЕсли вы хотите стать счастливым руководителем и родителем, запомните этот принцип и обязательно внедрите в свою жизнь. Он звучит так: все, что может быть сделано не вами, должно быть сделано не вами. Очень важно оценивать, какие дела по дому могут выполнить ваши дети, в чем они могут вам помочь и какие обязанности можно и нужно переложить на них. Со временем этот список нужно расширять, чтобы дети росли в своих “компетенциях” и становились самостоятельнее. Этот принцип работает и с сотрудниками: обязательно проверьте, все ли возможные задачи вы делегировали, если для них не требуется ваше прямое участие.В таких разных задачах, как управление командой и воспитание детей, действительно много общего: многие инструменты, которым обучают руководителей на тренингах, можно применить и к собственным детям. И этому, конечно же, можно и нужно учиться.