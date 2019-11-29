В эти минуты во Владимиро-Суздальской епархии проходит экзамен в Школе звонарей. Все подробности в репортаже "Вестей".

В эти минуты во Владимиро-Суздальской епархии проходит экзамен в Школе звонарей. Первые испытания - теоретические. Экзамен держат 11 человек. Это юноши и девушки, мужчины и женщины, есть даже дети. Овладеть этой штучной профессией мечтают все. Принимает экзамен прославленный суздальский звонарь Валерий Гаранин, чьё имя широко известно далеко за пределами Владимирской области. Вопросы в билетах: от распространения колоколов и терминов в колокольной музыке до звонов Светлой Седмицы. Впереди самая интересная часть- практическая. Экзамен будут сдавать на звоннице.Все подробности в репортаже "Вестей".