В Москве прошел показ модной детской одежды. В качестве
моделей выступили отпрыски звезд российского шоу-бизнеса.
В Москве прошел показ модной детской одежды. В качестве
моделей выступили отпрыски звезд российского шоу-бизнеса.
По подиуму прошлись наследники Филиппа Киркорова – Алла-Виктория
и Мартин, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша, дочь Татьяны Навки и
Дмитрий Пескова – Надя и отпрыск Юлии Барановской – Арсений. На мероприятии
присутствовала вся светская тусовка.
Устраивала шоу с участием звездных отпрысков музыкальный
продюсер Яна Рудковская. Выход ее сына Саши в компании еще более юной модели завершал
показ.
Судя по всему, все пошло не так, как планировала светская
львица. Шестилетний Александр Плющенко вышел под свет софитов крайне
недовольный. Особенно это бросалась в глаза на фоне других улыбающихся ребят.
Отметим, что у обывателей сложилось впечатление, что Саша не
хотел, но его заставили участвовать в мероприятии. Кто-то даже отметил, что у сына просто нет склонностей к выступлению на публике.
28 Ноя 2019 в 11:51 PST
"Интересно почему дети звезд ходят по подиуму, даже если они
внешне не соответствуют?" – написала в "Инстаграм" обывательница.
"Это Вы про кого?" – ответила ей светская львица. "Наверное про Вашего. Все
дети красивы....", – подключилась к беседе подписчица. "Серьезно? А мой
страшненький? Я не против!" – высказалась продюсер.
Между тем, звездами модного вечера стали дети Киркорова.
Алла-Виктория и Мартин выглядели и вели себя великолепно. Черноокая дочь поп-короля,
прямо скажем, смотрелась очень эффектно на фоне белокурых сверстников и Саши Плющенко с кислой миной.