В Москве прошел показ модной детской одежды. В качестве моделей выступили отпрыски звезд российского шоу-бизнеса.

В Москве прошел показ модной детской одежды. В качествемоделей выступили отпрыски звезд российского шоу-бизнеса.По подиуму прошлись наследники Филиппа Киркорова – Алла-Викторияи Мартин, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша, дочь Татьяны Навки иДмитрий Пескова – Надя и отпрыск Юлии Барановской – Арсений. На мероприятииприсутствовала вся светская тусовка.Устраивала шоу с участием звездных отпрысков музыкальныйпродюсер Яна Рудковская. Выход ее сына Саши в компании еще более юной модели завершалпоказ.Судя по всему, все пошло не так, как планировала светскаяльвица. Шестилетний Александр Плющенко вышел под свет софитов крайненедовольный. Особенно это бросалась в глаза на фоне других улыбающихся ребят.Отметим, что у обывателей сложилось впечатление, что Саша нехотел, но его заставили участвовать в мероприятии. Кто-то даже отметил, что у сына просто нет склонностей к выступлению на публике.28 Ноя 2019 в 11:51 PST"Интересно почему дети звезд ходят по подиуму, даже если онивнешне не соответствуют?" – написала в "Инстаграм" обывательница."Это Вы про кого?" – ответила ей светская львица. "Наверное про Вашего. Вседети красивы....", – подключилась к беседе подписчица. "Серьезно? А мойстрашненький? Я не против!" – высказалась продюсер.Между тем, звездами модного вечера стали дети Киркорова.Алла-Виктория и Мартин выглядели и вели себя великолепно. Черноокая дочь поп-короля,прямо скажем, смотрелась очень эффектно на фоне белокурых сверстников и Саши Плющенко с кислой миной.