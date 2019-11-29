Авиакомпания Аэрофлот выдвинула идею создать компанию, которая будет оказывать услуги ловчих птиц и собак в целях повышения орнитологической защиты в аэропортах России. При этом отмечается, что подобная организация может быть создана при поддержке Минтранса или Росавиации.

Авиакомпания "Аэрофлот" выдвинула идею создать компанию, которая будет оказывать услуги ловчих птиц и собак в целях повышения орнитологической защиты в аэропортах России. При этом отмечается, что подобная организация может быть создана при поддержке Минтранса или Росавиации.Данное предложение содержится в докладе главного специалиста департамента управления безопасностью полетов "Аэрофлота" Игоря Нельги. Документ опубликован на сайте Росавиации.В докладе отмечается, что использование ловчих птиц и собак на аэродромах России не распространено и является редким исключением. "Аэрофлот" ориентируется на пример международного опыта. Например, канадская компания Hawreye's Canadian предлагает специалистов и тренированных животных, в числе которых ястребы, соколы, орлы, совы и собаки. Именно потому предлагается создать такую компанию в российских реалиях. Ее услуги будут предоставляться только в наиболее проблемные сезоны.В документе сообщается, что наиболее загруженный период для орнитологов на московских аэродромах — с мая по сентябрь. Например, в Шереметьеве, который является крупнейшим аэропортом в России, не применяется метод отпугивания с использованием тренированных животных.Вопрос орнитологического обеспечения аэропортов стал актуальным после того, как в августе 2019 года над Жуковским в оба двигателя воздушного судна "Уральских авиалиний" попали птицы. Это привело к их отказу, а затем и возгоранию силовых установок. Пилотам удалось посадить полет на ближайшем поле, пассажиры не пострадали.